Виживають, як можуть: у Маріуполі люди святкують дні народження на руїнах власних будинків (відео)

Місто перетворилося на справжнє гетто, де люди просто намагаються вижити.

Так, святкування днів народження відбуваються просто посеред будинків, які розбомбили російські війська. У мережі з'явилося відео, на якому маріупольці танцюють із "ведмедем", а довкола – лише руїни.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У Маріуполі люди святкують Дні народження посеред руїн власних будинків

Суцільний морок

Умови для життя мешканців Маріуполя під російською окупацією продовжують шокувати. Люди, яким принесли "рускій мір", живуть в аварійних будинках, стоять у чергах за гарячою їжею та за будь-якою послугою. Святкувати особливі дати своїх дітей жителі багатостраждального міста змушені так, як виходить.

"Сюрреалістична картина, яка показує справжнє обличчя "покращень" від росіян. Люди відволікаються від усього жаху, який панує навколо, як можуть. Але ніхто б не побажав, щоб їхні діти зустрічали свої дні народження на руїнах", – зауважують у міській раді.

Нагадаємо, окупанти використовують усі можливості для пропаганди та "промивання" мізків дітям у Маріуполі. Стало відомо, що початківцям у школах видаватимуть зошити з російським диктатором Володимиром Путіним.

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