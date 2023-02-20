Візит Байдена до Києва: соцмережі вибухнули мемами і жартами – фото

Українці відреагували мемами на приїзд до України президента США Джо Байдена.

Президент Сполучених Штаті Америки Джо Байден без анонсованого візиту прибув до Києва вранці 20 лютого.

Мережу сколихнула новина про візит Джо Байдена, користувачі вже "засипали" Інтернет мемами та жартами з приводу його приїзду.

ТСН.ua зібрав жартівливу добірку мемів.

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Фото: фото із соціальних мереж

Нагадаємо, Джо Байден 20 лютого прибув до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Вже від ранку у Мережі почала ширитись інформауція про можливий приїзд американського президента до України. У понеділок центральну частину української столиці було перекрито для руху транспорту. У Мережі публікували кадри із рухом невідомого кортежу.

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