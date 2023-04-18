Візит до Авдіївки, переговри зі спікером Палати США: Зеленський із Полтави підбив підсумки дня

Президент Володимир Зеленський увечері 18 квітня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

"Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день та емоційний", – зізнався президент.

Візит на Донбас

"Вранці був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські окупанти зробили з цим містом. І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і девʼять років стримують і поступово знищують це російське зло", – сказав глава держави.

На Донбасі Зеленський привітав українських військових із Великоднем і вручив нагороди.

Особливо він відзначив:

55-ту окрему артилерійську бригаду, морпіхів 35-ї й 36-ї окремих бригад, десантників 79-ї окремої бригади, воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, 501-й окремий батальйон морської піхоти, Окрему президентську бригаду імені Богдана Хмельницького.

Також Зеленський відзначив тих бійців, які виявляють і знищують ворожі позиції, із яких окупант обстрілює наші міста й села.

"Російські удари по Херсону, по Бериславському району, по містах Донеччини – усі удари ворога отримають нашу відповідь. Відчутну відповідь", – запевнив він.

Крім того президент подякував всім нашим Медичним силам, усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають наших захисників і захисниць до життя після поранень.

Візит у Полтаву

У Полтаві президент Зеленський провів нараду щодо ситуації в регіоні.

"Військове керівництво, місцева влада… Першочергово – безпекові та соціальні питання, безпека для закладів освіти, відбудова, забезпечення переселенців. Є рішення щодо відновлення енергетики – генерації та мереж. Є різні доручення робочого рівня – те, чим маємо підтримати Полтавщину. І обов’язково це зробимо", – запевнив він.

Переговори зі спікером Палати представників Конгресу США

З Полтави Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

"Подякував за незмінну двопартійну підтримку. Щойно після поїздки на передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби й можливості. Порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу – трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави

Ми разом робимо вільний світ міцнішим, і кожен долар інвестицій у таку міцність є абсолютно зрозумілим та підзвітним для наших партнерів. Запросив пана спікера відвідати Україну", – повідомив глава держави.