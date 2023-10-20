Візит до Миколаєва, посилення ППО та ситуація на фронті: головне зі звернення Зеленського

Кожен новий день – важливий крок до перемоги.

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаїв. Багато завдань. Зокрема, були проведені наради з військовими.

Про це український лідер сказав у традиційному зверненні, 20 жовтня.

Низка важливих питань

Як повідомив президент, він поспілкувався із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, керівником Генштабу Сергієм Шапталою, командувачами ОСУВ "Одеса" Андрієм Гнатовим та командувачем Морської піхоти Юрієм Содолем, керівником Держприкордонної служби генералом Сергієм Дейнекою.

"Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на Півдні, а також на Донеччині – передусім Авдіївка. Дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону і день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп'янський напрямок на Харківщині", – сказав Зеленський.

Крім того, він провів нараду в Миколаєві з керівниками області, міста, військовими та правоохоронцями щодо захисту регіону, нашої інфраструктури та українських портів і коридорів у Чорному морі.

"Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота – усе те, що дійсно потребує уваги на всіх рівнях влади", – зазначив Зеленський.

Була заслухана важлива доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва й області від диверсійної активності Росії та колаборантів. Президент подякував їм за роботу.

Окрему увагу він приділив захисту неба від російських бомб і ракет. "Працюємо, щоб посилити ППО. Дякую всім у світі, хто допомагає", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше йшлося про те, що Володимир Зеленський відвідав Херсонщину.

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