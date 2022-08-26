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Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень - Міненергетики

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Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень - Міненергетики

Фото: Енергоатом

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень.

Однак окупанти вже тепер створюють перешкоди для відвідування станції.

Про це повідомляє радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

"Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього", - розповіла Зеркаль.

За словами радниці міністра енергетики, головною метою візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.

Нагадаємо, станом на 9:00 26 серпня 2022 року всі шість енергоблоків Запорізької АЕС вже вдруге відключені від енергомережі.

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