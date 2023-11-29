Візит на Південь, боротьба з негодою та цілі на фронті: головне зі звернення Зеленського

Героїчний спротив українського народу та ЗСУ російській агресії триває.
Сьогодні, 29 листопада, Володимир Зеленський перебував здебільшого на Півдні країни, де приділив вагому увагу питанням безпеки, захисту нашої держави та її громадян. Також відбулася нарада з військовими щодо ключових цілей і потреб. Зокрема, йдеться про постачання зброї партнерами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Мав сьогодні нагоду передати державні нагороди для воїнів, які відзначилися найбільше", – сказав він.
Наслідки негоди в Україні
Як відзначив лідер, він з керівниками областей, які найбільше постраждали від удару негоди, була проведена відповідна нарада. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Київську області. Відзвітували й міністри внутрішніх справ, енергетики, інфраструктури. Зеленський відзначив роботу наших фахівців і подякував усім, хто цими днями працював, щоб відновити рух на дорогах та електропостачання.
"Усі рятувальники ДСНС, Національна поліція, Національна гвардія, комунальні служби – дякую всім вам", – наголосив він.
Важливим сьогодні є збільшення кількості ремонтних бригад і техніки, щоб якнайшвидше забезпечити людей електрикою. Якщо необхідно, наголосив президент, будуть залучені сили ДСНС та енергетиків з інших регіонів, де не було таких проблем із негодою. Крім того, в усіх областях має бути достатньо "пунктів незламності", щоб впоратися в умовах будь-якої надзвичайної ситуації – чи то погодної, чи то безпекової.
Одеса
- нарада з військовими – ППО для міста, області, українських чорноморських портів та експортного коридору;
- ситуація з постачанням тепла – наразі чітко зрозуміло, що потрібно для відновлення котельні, яка була ушкоджена через негоду;
- центр допомоги переселенцям – лідер поспілкувався з громадянами, які були евакуйовані із Сектора Гази.
Миколаїв
- розмова з данськими партнерами – вони працюють у місті над відновленням;
- зустріч зі студентами та студентками місцевих вишів – президент поспілкувався з молоддю, яка навчається в Україні й заради України, зауваживши, що були обговорені дорослі питання і мали місце щирі емоції.
Херсон
- захист міста й області – керівники представили результати в будівництві укриттів та відповідні плани, які ще будуть реалізовані.
"Ми робимо все, щоб уся наша держава, усі наші люди стали міцнішими й завжди були вільними. Я дякую всім, хто дбає про нашу державу, наших людей! Дякую тобі, Одесо, Миколаєве, Херсоне. Дякую вам за цей день. Слава нашому міцному народу!", – підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський отримав новий титул від Politico.
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