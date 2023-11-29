Візит на Південь, боротьба з негодою та цілі на фронті: головне зі звернення Зеленського

Сьогодні, 29 листопада, Володимир Зеленський перебував здебільшого на Півдні країни, де приділив вагому увагу питанням безпеки, захисту нашої держави та її громадян. Також відбулася нарада з військовими щодо ключових цілей і потреб. Зокрема, йдеться про постачання зброї партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мав сьогодні нагоду передати державні нагороди для воїнів, які відзначилися найбільше", – сказав він.

Наслідки негоди в Україні

Як відзначив лідер, він з керівниками областей, які найбільше постраждали від удару негоди, була проведена відповідна нарада. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Київську області. Відзвітували й міністри внутрішніх справ, енергетики, інфраструктури. Зеленський відзначив роботу наших фахівців і подякував усім, хто цими днями працював, щоб відновити рух на дорогах та електропостачання.

"Усі рятувальники ДСНС, Національна поліція, Національна гвардія, комунальні служби – дякую всім вам", – наголосив він.

Важливим сьогодні є збільшення кількості ремонтних бригад і техніки, щоб якнайшвидше забезпечити людей електрикою. Якщо необхідно, наголосив президент, будуть залучені сили ДСНС та енергетиків з інших регіонів, де не було таких проблем із негодою. Крім того, в усіх областях має бути достатньо "пунктів незламності", щоб впоратися в умовах будь-якої надзвичайної ситуації – чи то погодної, чи то безпекової.

Одеса

нарада з військовими – ППО для міста, області, українських чорноморських портів та експортного коридору;

ситуація з постачанням тепла – наразі чітко зрозуміло, що потрібно для відновлення котельні, яка була ушкоджена через негоду;

центр допомоги переселенцям – лідер поспілкувався з громадянами, які були евакуйовані із Сектора Гази.

Миколаїв

розмова з данськими партнерами – вони працюють у місті над відновленням;

зустріч зі студентами та студентками місцевих вишів – президент поспілкувався з молоддю, яка навчається в Україні й заради України, зауваживши, що були обговорені дорослі питання і мали місце щирі емоції.

Херсон

захист міста й області – керівники представили результати в будівництві укриттів та відповідні плани, які ще будуть реалізовані.

"Ми робимо все, щоб уся наша держава, усі наші люди стали міцнішими й завжди були вільними. Я дякую всім, хто дбає про нашу державу, наших людей! Дякую тобі, Одесо, Миколаєве, Херсоне. Дякую вам за цей день. Слава нашому міцному народу!", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський отримав новий титул від Politico.

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