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Візит начальника Штабу оборони Великої Британії: Залужний розповів деталі

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Візит начальника Штабу оборони Великої Британії: Залужний розповів деталі

Залужний й Радакін / Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ ознайомив партнера з ситуацією на фронті.

До Києва завітав начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін. Це чергова конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Що відомо

Як відзначив Залужний, під час зустрічі провели роботу на одному із пунктів управління та обговорили нагальні потреби українського війська. 

"Детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями", – зауважив генерал.

Залужний подякував партнерам за підтримку. "Продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги", – підкреслив він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про наступ ЗСУ. Він зауважив, що тривають тяжкі бої. 

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Дата публікації
Перегляди
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