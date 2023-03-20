Візит Путіна до Маріуполя: аналітики пояснили, що цим хотів показати диктатор

Путін спробував відповісти Міжнародному кримінальному суду на ордер на арешт за воєнні злочини.

Президент Росії Володимир Путін використав свій перший візит до тимчасово окупованого Маріуполя, щоб показати себе як лідера, який бере участь у воєнних діях на тлі бурхливої реакції в російському інформаційному просторі та побоювань майбутнього українського контрнаступу на півдні.

Про це йдеться у звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін відвідав окуповане місто для того, щоб створити образ невразливості. Він вирішив відвідати саме Маріуполь, оскільки той захопили ще в травні 2022 року. Місто перебуває далеко від лінії фронту, російські війська та окупаційні чиновники вже запровадили там жорсткі заходи безпеки", – йдеться у повідомленні.

Швидше за все, Путін мав намір відповісти на ордер МКС на його арешт за причетність до воєнних злочинів, пов'язаних з депортацією українських дітей, щонайменше 1 тисячу із яких російські чиновники депортували лише з Маріуполя.

Російський диктатор намагався представити свою роль у депортації дітей і руйнуванні Маріуполя як таку, що не підпадає під юрисдикцію міжнародного співтовариства, а себе – як такого, що перебуває в безпеці від українських військових.

Що відомо про візит Путіна до Маріуполя

Президент Росії Володимир Путін приїхав до Маріуполя Донецької області, який російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.

Диктатор прилетів до окупованого росіянами міста вертольотом. Після чого нібито об'їхав кілька районів міста, "пам'ятні місця" та будівлю театру.

Користувачі Мережі підозрюють, що до українського міста приїхав не російський президент, а його двійник, адже обличчя російського лідера на відео має дивний вигляд.

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