Візит Путіна до Маріуполя: що відомо про поїздку диктатора на місце власних злочинів (фото, відео)

У вівторок вранці, 19 березня, російські пропагандисти повідомили, що президент Росії Володимир Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині – міста, яке російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.

Згодом у Мережі почали з'являтися відео та фото його "візиту" до міста.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про приїзд кремлівського диктатора до Маріуполя.

За даними пропагандистів, Путін прилетів до Маріуполя вертольотом, а також нібито об'їхав автівкою кілька районів міста, "роблячи зупинки". Російський диктатор проінспектував "будівництво мікрорайонів, соціальних та освітніх об'єктів, медустанов, а також він оглянув берегову лінію Маріуполя".

Фото: Associated Press

На опублікованих відео видно, як Володимир Путін їздить нічним містом та відвідує Маріупольську філармонію, з якої прибрали клітки, для фейкового трибуналу над полоненими бійцями Збройних сил України.

Згодом російські пропагандисти показали зустріч Путіна з жителями Маріуполя.

Згідно з інформацією ЗМП, диктатор побував у мікрорайоні "Невський", де окупанти звели кілька багатоквартирних будинків для маріупольців, і вислухав слова "подяки від людей".

Однак вже згодом ЗМІ частково впізнали людей, які радо зустрічали президента Росії. У Мережі одразу почали писати, що це традиційно підставні персонажі.

Так, жінкою, яка дякувала Путіну "за перемогу", виявилася Ірина Волосатова.

"Раніше проживала з батьками в моєму будинку... З усією своєю сім'єю обікрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти до власної квартири, квартиру сусідки зверху теж розмародерили. Завжди була за РФ, всім незадоволена, українською владою і життям в Україні – результат ви бачите всі на цьому відео. Наговорила собі років на 15", - розповіла очевидиця, яка впізнала сусідку.

Іншим упізнаним на відео, як стверджують ЗМІ, є Олексій Хав'яр, який жив у Кальміуському районі Маріуполя.

Реакція України на візит Путіна до Маріуполя

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "злочинця завжди тягне на місце злочину".

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко зауважив, що ані до Маріуполя, ані до Севастополя Путін не брав особистих оператора і фотографа. І на це у диктатора з Кремля є вагома причина.

"Причина – страх. Дикий страх. Російська історія досі не знала такого боягузливого царя. Чи розуміє це російське суспільство? Воно точно починає це усвідомлювати".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що диктатора з Кремля супроводжували кілька десятків охоронців. І не просто так, адже він дуже боявся "гранату вдячності", яку йому могли кинути у Маріуполі.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що до Маріуполя насправді відправили двійника Володимира Путіна через страх диктатора.

"Мета "на тяп-ляп" підготовленого візиту – це жалюгідна відповідь на рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт міжнародного злочинця та кривавого маніяка".

Нагадаємо, Путін пояснив, чому не почав повномасштабну війну проти України 2014 року.

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