Візит Путіна до шаманів: політолог розкрив нюанси поїздки

Зокрема, російський диктатор хотів продемонструвати, що йому не страшний ордер на арешт із Гааги.

Президент РФ Володимир Путін під час нещодавніх відвідин відвідував "шаманів", бо замислився над своєю реінкарнацією та очищенням карми.

Колишній співробітник адміністрації президента і спічрайтер Путіна політолог Аббас Галлямов оприлюднив нові подробиці неофіційної програми диктатора, пише "Можем объяснить".

Політолог вважає, що Путін може вдаватися до східних метафізичних практик, будучи "воцерковленим християнином".

Зокрема причина візиту до Монголії виявилася занадто дріб'язковою

"Тому й виникла думка, що є інша причина. Я думав, що він поїхав за піаром", - сказав політолог.

Одна з причин - російський диктатор хотів продемонструвати, що йому не страшний ордер на арешт із Гааги, навіть якщо певна країна визнає Римський статут.

"Але у своїх джерел в адміністрації президента Галлямов з'ясував, що була й "метафізична частина" візиту. Її організовував друг Путіна Михайло Ковальчук - член-кореспондент РАН і голова Курчатовського інституту", - ідеться в публікації.

"Він людина досить релігійна, але не може задовольнитися банальним християнством. Він не може не відчувати, що занадто сильно суперечить заповідям Ісуса", - додав він.

Зокрема, Галямов наголосив на двох цілях Путіна.

"Він розуміє, що якась відповідальність буде, тому чистить карму. Його мета - уникнути відповідальності за скоєне", - упевнений експерт.

Нагадаємо, Монголія і Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів у світі. Саме з Туви Путін вирушив до Монголії.

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