Візит Сі Цзіньпіна до Москви: у МЗС України розповіли, чого очікують від зустрічі

Міністерство закордонних справ України прокоментувало візит лідера КНР до Росії.

У МЗС України стежать за візитом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії і розраховують, що Пекін використає свій вплив, аби Кремль припинив війну.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді".

"Україна уважно стежить за візитом голови КНР до Росії. Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоби змусити її припинити агресивну війну проти України. Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль", - заявив Ніколенко.

Речник МЗС також підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

У понеділок, 20 березня, розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення російської сторони.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що початок зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна запланований орієнтовно на 15:30 за київським часом. Путін проведе бесіду із китайським лідером. Тема України, "безумовно, фігуруватиме на переговорах".

На думку експертів, Сі Цзіньпін завдяки цим переговорам хоче посилити політичну, економічну та технологічну залежність путінського режиму від КНР.

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