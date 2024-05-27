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Візит Зеленського до Іспанії та окупація ще одного села ворогом: головні новини ночі 27 травня 2024 року

Візит Зеленського до Іспанії та окупація ще одного села ворогом: головні новини ночі 27 травня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський вирушить з візитом до Іспанії / Фото: Офіс президента України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Зеленський вирушить до Мадриду: зустрінеться з іспанським прем’єр-міністром та королем Читати далі –>
  • Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
  • На півдні прикордонники знищили дрон, який був начинений вибухівкою Читати далі –>
  • Окупанти вбили трьох та поранили двох жителів Донеччини Читати далі –>
  • Ворог окупував Нетайлове - Deep State Читати далі –>

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