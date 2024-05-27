Візит Зеленського до Іспанії та окупація ще одного села ворогом: головні новини ночі 27 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Зеленський вирушить до Мадриду: зустрінеться з іспанським прем’єр-міністром та королем Читати далі –>
- Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
- На півдні прикордонники знищили дрон, який був начинений вибухівкою Читати далі –>
- Окупанти вбили трьох та поранили двох жителів Донеччини Читати далі –>
- Ворог окупував Нетайлове - Deep State Читати далі –>
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