Візит Зеленського до Мадрида: Україна та Іспанія підписали важливу безпекову угоду

Під час візиту Володимира Зеленського до Мадрида Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє Офіс президента.

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав це "договором про майбутнє".

"Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року", - прокоментував Санчес.

Угода, серед іншого, зосереджуватиметься на підтримці озброєнь, допомозі в реконструкції та розмінуванні.

Своєю чергою Зеленський подякував Іспанії за "відчутну та ратівну підтримку у час війни".

"Іспанія - надійний партнер, який підтримує наший захист від перших днів злочинного російського вторгнення. Іспанія не заплющувала очей на порушення РФ статуту ООН та фундаментальних норм міжнародного права. Від вас не було байдужості, коли російські ракети та артилерія почали руйнувати наші міста, села, вбивати наших дітей", - сказав глава України.

За словами Зеленського, Іспанія виділяє Україні допомогу на €1 млрд на цей рік та €5 млрд для України до 2027 року.

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із першим офіційним візитом до Іспанії.

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