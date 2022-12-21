Візит Зеленського до США: Подоляк пояснив, чому це важливо та на що впливає

Михайло Подоляк пояснив, чому візит Зеленського до США є надзвичайно важливим.

Президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до Вашингтона. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, візит глави держави спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою та Україною "охолоджуються".

Про це пише The Guardian.

Володимир Зеленський також зможе особисто пояснити американським дипломатам реальну ситуацію в Україні, яка зброя потрібна Києву для боротьби з Москвою та для чого конкретно.

"По-перше, як сам візит, так і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий ступінь довіри між країнами. По-друге, це остаточно ставить хрест на спробах російської сторони... довести нібито зростаюче охолодження в наших двосторонніх відносинах. Це, звичайно, навіть близько не відповідає дійсності. Сполучені Штати однозначно підтримують Україну", - зазначив він.

Він підкреслив, що, візит Володимира Зеленського, безсумнівно, активізує і оптимізує ключові напрямки військового співробітництва. Це, зі свого боку, мобілізує двопартійну політичну підтримку і більш чітко змалює картину майбутнього, якщо війна не буде закінчена правильно.

Поїздка Володимира Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив із робочою поїздкою до США. У Вашингтоні Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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