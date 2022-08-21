Визначали, хто головний: на окупованому Запоріжжі кадирівці і буряти намагалися "демілітаризувати" один одного

У Запорізькій області російські окупанти не поділили владу.

Між собою перестрілялися кадирівські тіктокери і буряти.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"У Василівці Запорізької області відбулася стрілянина між бурятами та "кадирівцями". Визначали, хто головний в місті. Наразі достовірно невідомо скільки 200-х та 300-х з обох сторін. Але втрати серед оккупантів є. Про це повідомляють місцеві мешканці", - зазначив Цаплієнко.

Нагадаємо, що ЗСУ захопили в полон "тіктокерів" Кадирова під Соледаром.

Нагадаємо, що заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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