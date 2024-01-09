Визначення терміну служби у законі про мобілізацію: нардеп пояснив, як і для кого він може відрізнятися

Уряд хоче визначити термін служби у 36 місяців. Ймовірно, для військових бойових підрозділів він буде меншим.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Може бути різниця"

Як відомо, в альтернативному законопроєкті про мобілізацію нардеп пропонує визначення 18 місячного терміну служби.

"36 місяців – це занадто, особливо, якщо мова йде про бойові підрозділи, тих, хто служить безпосередньо на "нулі". До речі, це також сьогодні дискутувалося і можливо буде все-таки якась дискреція, тобто різниця для тих, хто служив в бойових підрозділах, можливо цей термін буде менше. Але поки рішення ніякі не прийняті", – зазначив він.

З важливого, додав нардеп, Міністерство оборони погоджується про те, щоб залишити відстрочку від мобілізації інвалідам 3-ї групи. Це стосується і чоловіків осіб з інвалідністю.

Раніше стало відомо, що текст закону про мобілізацію винесуть на голосування без змін.

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