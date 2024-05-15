Визначено найкращі мистецькі заклади освіти України у 2023-2024 навчальному році

Дослідницька компанія «Active Group» оприлюднила Другий всеукраїнський рейтинг мистецьких закладів вищої освіти (за 2023-2024 навчальний рік). Метою проєкту є рейтингування закладів мистецької освіти, що враховує їх специфіку.

Загалом до рейтингу було включено 13 закладів вищої освіти, які підпорядковані Міністерству культури та інформаційної політики:

· Закарпатська академія мистецтв

· Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва, дизайну імені Михайла Бойчука

· Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

· Луганська державна академія культури і мистецтв

· Львівська національна академія мистецтв

· Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

· Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

· Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

· Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

· Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

· Харківська державна академія дизайну і мистецтв

· Харківська державна академія культури

· Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Методологія цьогорічного рейтингу була удосконалена у рамках спільної науково-дослідної роботи компанії «Active Group», Інституту вищої освіти та Інституту соціологічних досліджень Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана. У межах виконання дослідження було здійснено пошук, систематизовано і проаналізовано міжнародні і локальні загальні та предметні (галузеві) рейтинги, з особливим фокусом уваги на рейтинги мистецьких закладів освіти та/або освітніх програм.

Мистецькі заклади вищої освіти аналізувалися за 45 параметрами, згрупованими у шість блоків: «Викладання та навчання», «Наука і дослідження», «Вплив ЗВО на розвиток суспільства», «Інтернаціоналізація», «Інституційна репутація», «Фінансова стійкість». Питома вага кожної групи показників та вагомість кожного одиничного критерію було визначено на основі аналізу світового досвіду та скориговано за результатами експертного опитування представників галузі мистецької освіти.

У підсумку всеукраїнський рейтинг мистецьких ЗВО за 2023-2024 навчальний рік виявився таким:

Переможцем рейтингу вже вдруге стала Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. Друге місце посіла Харківська державна академія дизайну і мистецтв, третє – Харківська державна академія культури.

За словами координатора проєкту зі створення рейтингу, директора дослідницької компанії «Active Group» Олександра Познія, мистецькі заклади вищої освіти – дуже складна та важлива соціальна інституція, що потребує специфічної методології вивчення. Саме тому, ми об’єднуємо зусилля дослідників, науковців та напрацювання світової спільноти для вдосконалення нашого рейтингу мистецьких закладів вищої освіти.

Головною місією рейтингу є оцінювання саме мистецьких закладів освіти, оскільки існуючі рейтинги розроблені для класичних ЗВО та не враховують унікальні аспекти мистецької освіти та особливості оцінювання мистецьких закладів.

Дослідники планують й надалі продовжувати таке оцінювання мистецьких ЗВО, аби відслідковувати динаміку розвитку українських закладів мистецької освіти. Команда проєкту запрошує всіх бажаючих долучитися до роботи над розвитком рейтингу, зокрема, удосконаленням критеріїв для оцінювання мистецьких закладів.