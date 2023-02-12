Визнана підсудною: кандидатка наук, яка розстріляла свою сім'ю, вийшла з психіатричної лікарні

Понад два роки жінка перебувала на лікуванні у психіатричній лікарні у Хмельницькій області, де її утримували під суворим наглядом дотепер. Наразі її хочуть повернути до зали суду.

Кандидатку економічних наук, викладачку з Рівного, яка вбила свого чоловіка та тричі вистрілила у власну дочку, визнано підсудною. З психіатричної лікарні, де вона перебувала від 2021 року, її переводять до звичайної камери.

Про це йдеться у матеріалі "Фактів" із посиланням на рішення Верховного суду України від 2 лютого.

Зазначимо, що жителька Рівного є авторкою 45 наукових робіт. У вересні 2020 року, за три дні до запланованої сімейної подорожі до Туреччини, жінка вистрілила у свого 45-річного чоловіка з пістолета. Він загинув одразу.

Потім вона намагалася вбити 13-річну дочку, випустивши в неї три кулі.

Дівчинка вижила. Поранену доньку підозрювана відвезла до батьків чоловіка, залишивши її непритомну біля дверей будинку.

Наразі Верховний суд скасував рішення суду першої інстанції про примусове лікування жінки й визнав, що вона на момент скоєння злочину могла усвідомлювати свої дії. Справу доцентки тепер передадуть до суду.

За словами батьків, родичів та знайомих, як загалом, так і напередодні скоєння злочину жінка не проявляла ніяких неадекватних дій та висловлювань.

Зазначимо, що після розстрілу чоловіка та доньки, до приїзду поліції, підозрювана хотіла накласти на себе руки, вистреливши собі в голову з травматичного пістолета. Але куля застрягла у черепі. Поліцейські застали кандидатку наук у той момент, коли вона різала собі вени.

2020 року під час судового засідання жінка, яка скоїла вбивство, на всі запитання відповідала єдиною фразою: "Я чую голоси".

Напередодні стало відомо, що у США притягнуто до суду росіянку, яка намагалась отруїти свою знайому українку Ольгу Цвик, щоби забрати її гроші та документи. Громадянці РФ загрожує до 25 років позбавлення волі.

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