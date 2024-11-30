Визнані непридатними до служби не виключатимуться з військового обліку: зміни до положення про ВЛК

Одна з ключових змін – скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби.

Відтепер визнані непридатними до служби не виключатимуться з військового обліку. Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах.

Про зміни пише "Судово-юридична газета".

Одна з ключових змін – скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. Аналогічно не будуть виключатися з обліку військовослужбовці, визнані непридатними.

До прикладу, в п. 22.1 Положення про те, що постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно, прибирається норма про їх виключення з військового обліку.

У п. 22.5, який встановлював, що свідоцтво про хворобу під час дії особливого періоду складається на військовозобов’язаних, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, аналогічно – прибирається норма про виключення з обліку.

Наразі не досить зрозуміло, як відповідні зміни про скасування правила про виключення непридатних з військового обліку, які внесені наказом №686 до Положення про ВЛК, відповідають Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Адже відповідно до статті 37 цього закону виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК підлягають громадяни України, які:

1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

2) припинили громадянство України;

3) визнані непридатними до військової служби;

4) досягли граничного віку перебування в запасі.

Зазначимо, після змін, внесених законом про посилення мобілізації у травні 2024 року, цей закон передбачає, що у громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4, тобто, зокрема і непридатного, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.

Отже, якщо такі непридатні чоловіки не виключаються з обліку після відповідного рішення, виникає запитання, як ці новели узгоджуються із законом про військовий обов’язок і які дані тоді мають вноситися до військово-облікового документа.

Нагадаємо, в армії зазначають, що війську потрібно більше молоді, та пропонують знизити мобілізаційний вік до 20, а то й до 18 років.

Повторне ВЛК - і обмежено придатних стало вдесятеро менше!

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