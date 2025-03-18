Визнання "непридатності" за гроші: у Кривому Розі викрили схему (фото)

Подружжя у Кривому Розі обіцяло визнання непридатним до військової служби за 11 тис. доларів. Їх затримали на гарячому.

У Кривому Розі поліція затримала подружжя, яке за 11 тисяч доларів обіцяло військовозобов’язаному визнання непридатним до військової служби.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

70-річна жінка та її чоловік планували скористатися своїми зв’язками з членами військово-лікарської комісії, щоб отримати медичний висновок про непридатність "клієнта".

"Вартість послуг, включно з хабарем лікарям, вони оцінили в 11 тис. доларів. Зловмисники домовилися з клієнтом про зустріч, під час якої 12 березня їх затримали", – йдеться в повідомленні.

Вилучені кошти / Фото: Національна поліція України

Вилучені кошти / Фото: Національна поліція України

У зловмисників вилучили хабар та інші речові докази. Тепер затриманим загрожує кримінальна відповідальність за зловживання впливом.

Нагадаємо, львів’янка "купила" третю дитину для свого сина, щоб його не мобілізували.

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