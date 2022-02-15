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Визнання ОРДЛО Росією стане політичною катастрофою — Шольц

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Визнання ОРДЛО Росією стане політичною катастрофою — Шольц

Сайт президента України

Провокативне рішення російської Держдуми може заблокувати Мінський процес.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що можливе рішення російського уряду про визнання незалежності так званих “ЛНР” та “ДНР” зруйнує Мінські домовленості і загальмує переговорний процес щодо мирного вирішення ситуації на Донбасі.

Про це у вівторок, 15 лютого, німецький канцлер заявив на брифінгу після зустрічі у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. 

За словами Шольца, Мінських домовленостей повинні дотримуватися всі - як уряд України, та і Росії, Німеччини та Франції, які є учасниками відповідного політичного процесу. І гальмувати цей процес не повинен ніхто. 

"Якщо російський парламент справді ухвалив те, що було озвучено (пропозицію про визнання “ЛНР” та “ДНР” — ТСН)  - це буде порушенням Мінських домовленостей, і це означатиме, що процес зупиниться і це стане політичною катастрофою. Лише якщо всі ми будемо поважати Мінські домовленості і повернемося до них, буде можливий рух вперед", - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі у Москві з російським президентом Володимиром Путіним назвав добрим знаком відведення до місць дислокації російських військовослужбовців після навчань.

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