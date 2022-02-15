Визнання ОРДЛО Росією стане політичною катастрофою — Шольц

Провокативне рішення російської Держдуми може заблокувати Мінський процес.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що можливе рішення російського уряду про визнання незалежності так званих “ЛНР” та “ДНР” зруйнує Мінські домовленості і загальмує переговорний процес щодо мирного вирішення ситуації на Донбасі.

Про це у вівторок, 15 лютого, німецький канцлер заявив на брифінгу після зустрічі у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

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За словами Шольца, Мінських домовленостей повинні дотримуватися всі - як уряд України, та і Росії, Німеччини та Франції, які є учасниками відповідного політичного процесу. І гальмувати цей процес не повинен ніхто.

"Якщо російський парламент справді ухвалив те, що було озвучено (пропозицію про визнання “ЛНР” та “ДНР” — ТСН) - це буде порушенням Мінських домовленостей, і це означатиме, що процес зупиниться і це стане політичною катастрофою. Лише якщо всі ми будемо поважати Мінські домовленості і повернемося до них, буде можливий рух вперед", - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі у Москві з російським президентом Володимиром Путіним назвав добрим знаком відведення до місць дислокації російських військовослужбовців після навчань.

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