Визнання Путіним незалежності "ЛДНР": як українці відреагували у Мережі

Користувачі не стримували емоцій.

Президент Росії Володимир Путін увечері 21 лютого підписав указ про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Після цього Мережа буквально вибухнула коментарями та мемами на подію.

Українці не стримували своїх емоцій та називали російського лідера не дуже пристойними словами - “слабаком", "кінченим" , "ущербним”.

Разом з тим, користувачі налаштовані рішуче:

Нас не поставити на коліна! За Україною правда

Заява Путіна смішна. Нагнав жуті, майже оголосив ядерну війну

Нагадаємо, в ніч проти 22 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР". Він заявив, що Україна існує в її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими попри все, попри будь-які дії та заяви Російської Федерації. Наразі з РФ лунають заяви щодо кордонів визнання пвсевдореспублік "ДНР" та "ЛНР". А пропагандистські росЗМІ публікують, як і попереджали розвідники, все нові і нові фейки щодо нібито наступу ВСУ.

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