Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР": Данілов повідомив, чи вводитимуть санкції проти депутатів Держдуми

Олексій Данілов заявив, що, як тільки надійде таке подання, РНБО одразу його розглядатиме.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, шо, як тільки надійде подання про введення санкцій проти депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання так званих "Л/ДНР", РНБО одразу його розглядатиме.

Про це Данілов повідомив 23 лютого на брифінгу після засідання РНБО.

"Наскільки мені відомо, цим займаються депутати Верховної Ради. Вони вчора це питання проговорювали. Якщо вони приймуть таке рішення, ми маємо його затвердити на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Для того, щоб розглядати таке питання, потрібне відповідне подання відповідних органів. У нас таких органів п'ять. Як тільки надійде таке подання, ми одразу його розглядатимемо", - зазначив він.

Крім того, Данілов повідомив, що на всій території країни, крім Донецької і Луганської області на 30 днів буде введено надзвичайний стан. Рішення про його умови будуть ухвалювати обласні комісії.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Очільник країни-агресорки підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

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