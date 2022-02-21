Визнання Росією "ЛДНР": Зеленський поговорив з Байденом та планує розмову з Джонсоном

Наразі Зеленський розпочав засідання РНБО.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Джо Байденом останні новини щодо визнання Володимиром Путіним "ЛНР" та "ДНР".
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Він зазначив, що розпочав засідання Ради національної оборони та безпеки України, після цього запланована розмова з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.
"Обговорювали події останніх годин Джо Байденом (президентом США - ред.). Розпочинаємо засідання Ради національної безпеки і оборони. Розмова також планується Борисом Джонсоном (прем'єром Великої Британії - ред.)", - написав Зеленський.
Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".
Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський скликав сьогодні ввечері, 21 лютого, термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні з боку РФ. Зокрема, про визнання "ЛДНР" "незалежними".
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