Визнання Росією "ЛДНР": Зеленський поговорив з Байденом та планує розмову з Джонсоном

Визнання Росією "ЛДНР": Зеленський поговорив з Байденом та планує розмову з Джонсоном

Наразі Зеленський розпочав засідання РНБО.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Джо Байденом останні новини щодо визнання Володимиром Путіним "ЛНР" та "ДНР".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Також читайте У Києві планується засідання Ради Євросоюзу на рівні очільників МЗС - ЗМІ

Він зазначив, що розпочав засідання Ради національної оборони та безпеки України, після цього запланована розмова з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Обговорювали події останніх годин Джо Байденом (президентом США - ред.). Розпочинаємо засідання Ради національної безпеки і оборони. Розмова також планується Борисом Джонсоном (прем'єром Великої Британії - ред.)", - написав Зеленський.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський скликав сьогодні ввечері, 21 лютого, термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні з боку РФ. Зокрема, про визнання "ЛДНР" "незалежними".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.