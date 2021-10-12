Визнав винними і призначив іспитовий термін: у Рівному суд відпустив водія, через якого в ДТП загинуло подружжя

Визнав винними і призначив іспитовий термін: у Рівному суд відпустив водія, через якого в ДТП загинуло подружжя

У ДТП загинули 52-річні чоловік та дружина.

Рівненський районний суд визнав винним 21-річного водія, через якого в ДТП загинуло подружжя, та відпустив чоловіка на волю, призначивши йому три роки іспитового терміну.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

За даними поліції, аварія сталась у селі Грушвиця Рівненської області в липні цього року. 21-річний водій Renault Trafic виїхав на зустрічну смугу та врізався у Daewoo Lanos, в якому їхали 52-річний чоловік, його 52-річна дружина та їхня 2-річна онучка із Хмельницької області. На місці аварії загинуло подружжя, дитина отримала травми. 21-річного водія також госпіталізували, у лікарні він перебував під вартою.

Проти водія відкрили провадження за частиною 3 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей). Її санкція передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. У вересні справу передали до суду. Під час судового процесу 21-річний водій розкаявся, а потерпілі просили його суворо не карати, оскільки він відшкодував їм матеріальну та моральну шкоду.

Чоловіка визнали винним у ДТП та суд призначив йому 5 років позбавлення волі та заборонив 3 роки керувати транспортом. Проте суд звільнив чоловіка від відбування покарання, призначивши 3 роки іспитового терміну.

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