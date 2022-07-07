Візовий режим з РФ: Кулеба розповів, чи звертались росіяни для отримання дозволу на в'їзд до України

Від початку дії візового режиму з Росією громадяни країни-агресорки не звертались для отримання документа.

Проте за 7 днів роботи візового режиму до МЗС росіяни телефонували більше ста разів з проханням пояснити їм правила отримання дозволу на в'їзд до України.

Про це 7 липня в етері телемарафону сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Дуже показовий момент. За сім днів роботи візового режиму, на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на українську візу. За цей час було більше 100 дзвінків в МЗС та посольства від громадян Росії з проханням роз'яснити правила в'їзду, але жодної заявки не було", - розповів Кулеба.

Міністр закордонних справ зазначив, що це чітко демонструє те, як росіяни ставляться до українців.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Росії. Уряд скасував дію міжурядової угоди ще 1997 року про безвізовий режим. Тож, аби приїхати до України, росіяни мають отримати візу. Від початку вторгнення українське посольство та консульства в Росії не працюють - тож зробити це можна через компанію-міжнародного оператора, яка має представництва у 8 російських містах.

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