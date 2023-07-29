"Візуальні стандарти": нардепка оскандалилася із заявою про директорку музею Голодомору

Бодішеймінг є огидним неприйнятним явищем, і будь-які його прояви мають різко засуджуватися. Проте ожиріння – це хвороба, а не бодипозитив. Крім того, є ще "відповідність форми змісту".

Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Ви б сприйняли таку ведучу новин? А фехтувальницю? Бойового медика? Очевидно, що ні. І якщо для двох з трьох названих професій просто є вимоги до фізичного стану, то перша має певні візуальні стандарти. Контекст", – наголосила вона.

"Занадто багато їсть!"

Як пригадала нардепка, Голодомор спричинив смерть від голоду мільйонів людей, а зараз роками мільйони помирають від голоду в країнах Африки, наприклад. Глава Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі заявив, що війна в Україні створює катастрофу, що впливає на місцеве сільське господарство та глобальні запаси продовольства та зерна, небачену з часів Другої світової війни.

"Тобто зараз безпосередньо через напад на нас РФ моряться голодом сотні тисяч в інших куточках земної кулі, і це контекстні паралелі, які мають активно використовуватися у комунікації зі світом", – каже вона.

Натомість ожиріння є хворобою згідно ВООЗ, каже Безугла, яка в абсолютній більшості виникає тоді, коли споживання калорій перевищує їх згорання. Тобто, коли людина споживає надмірну, а при ІІІ ступені, в кілька разів більшу, за щоденну потребу, кількість їжі.

"Тобто, ресурсів. Ще раз, ви страждаєте ожирінням, коли занадто багато їсте! Це не наслідок поранення, не онкологічне захворювання чи вроджена вада. Це в абсолютній більшості випадків – прямий наслідок вашої харчової поведінки", – переконана народна депутатка.

Отже, з одного боку маємо надскладну тему історії про те, як дії росіян призводили до смерті від обмеження їжі. Як майже сотню років тому, так і зараз.

"З іншого, керівником цього напрямку призначаємо жінку, яка знищує своє здоров'я, свідомо перевищуючи свою потребу в їжі в кілька разів. А тепер змоделюємо ситуацію: спілкування з представниками однієї з африканських країн, яка потерпає від продовольчої кризи через РФ, пані Леся бере слово, коментує. Чи буде в африканців емпатійна спорідненість, емоційне сприйняття її слів під час бесіди?", – розмірковує Безугла.

За словами нардепки, можна годинами говорити про неприйнятність бодишеймінгу, але неможливо закрити очі на раціональні об'єктивні причини, чому "ведучі новин виглядають так, а у класичних бойовиках грає ролі Том Круз, а не Мелісса Маккарті". Просто теперішня ситуація не мала виникнути, каже вона, й це контекстне недопрацювання Мінкульту, одне з багатьох.

"І ще, в жодному дописі не зустріла роздумів про професійні якості пані Лесі. Як прийшла на посаду, чим відзначилася, чому саме вона? Стати "священною коровою" анти / бодішеймінгу – точно не шлях для історика-професіонала. Крім того, це великий ризик, що у разі обʼєктивно неналежної роботи на посаді боятимуться на це вказати. Дивно, що замість смислової заяви пані Леся подала до суду, продовживши химерний шлях подій", – підсумувала нардепка.

Нагадаємо, днями користувач соцмереж Клим Братківський опублікував неоднозначний пост, в якому розкритикував зовнішність в.о. директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Цей допис викликав обурення суспільства, відтак на захист керівниці виступило чимало публічних українців.

Директорка прокоментувала цей інцидент. Гасиджак пообіцяла, що захищатиме свою та ділову репутацію.

Згодом вона розповіла, що чоловік зробив невдалу спробу перепросити. Як відзначила вона, розтоптав він жінку публічно, а квіти приніс тихцем у її вихідний.

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