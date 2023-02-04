Визволених з полону українців довелося госпіталізувати — Офіс президента

Увечері в суботу, 4 лютого, усі 116 осіб, які були визволені з російського полону цього дня, були відправлені до лікарень для першої допомоги та медичних обстежень. На них чекає лікування та реабілітація.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента з посиланням на доповідь заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Дмитра Усова.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у цьому контексті висловив жаль із приводу бездіяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не може забезпечити дотримання прав людини, у тому числі українців у російському полоні.

"Настав час для створення нової організації зі штаб-квартирою в Києві, яка справді займалася б людьми, які перебувають у полоні", – заявив він.

За словами очільника президентської адміністрації, у держави є можливості, щоб надати звільненим з полону українцям необхідну підтримку та допомогу.

“Потрібно забезпечити зустріч воїнів із рідними. І потім, за потреби, вирішувати питання виїзду на лікування за кордон. Щоб кожен наш захисник відчував, що воював за державу, він віддавав своє здоров'я, ризикував життям, і держава йому вдячна, вона піклується про нього", – наголосив голова ОП.

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, ще 116 українців було звільнені з російського полону. Загальна кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.

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