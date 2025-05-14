Візит до Туреччини, розмова з Путіним, терміни завершення війни: головне з інтерв'ю Зеленського журналістам

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю телемарафону та закордонним друкованим ЗМІ. Зокрема, йшлося про наслідки для РФ через відмову припинити вогонь, стосунки з Трампом і ситуацію на фронті.

Що сказав український лідер — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зустріч із Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у неділю, 18 травня, він може провести першу зустріч з Папою Римським Левом XIV.

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У своєму інтервʼю Зеленський заявив, що наразі все залежить від дипломатичного розвитку подій, однак він не виключив, що така зустріч відбудеться найближчими днями.

«Можливо, в неділю, якщо все складеться. Однак ми ще не знаємо, як закінчиться цей тиждень», — сказав президент.

Про що хоче говорити з Путіним

У разі, якщо український президент Володимир Зеленський матиме особисту зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним, під час неї порушить питання про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

«Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним», — сказав український лідер.

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Зо його словами, ані «росіяни не будуть довіряти» українцям, ані українці «не будуть довіряти росіянам», а тому лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання домовленостей між сторонами.

Президент каже, що необхідне надійне посередництво, з яким би рахувалися і Київ, і Москва. США можуть бути гарантом контролю за припиненням вогню, наголосив президент, а також додав, що присутність американського президента Дональда Трампа може заохотити Путіна приїхати.

«Якщо Путін не приїде, це матиме вигляд для нього як повна поразка», — висловився Зеленський.

Наступ на Дніпропетровщину

Росіяни хотіли зайти і хоча б одною ногою стати у Дніпропетровській області до травня. Втім, цього їм не вдалося.

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За словами глави держави, росіяни наступають вже на Сумському напрямку. Своєю чергою, Україна вивела частину військ із Курської області. Оточення не було, додав Зеленський.

«Ми ударили тим часом, поки виходили з Курської області, у Бєлгородській області. Ми не могли зупинити їх на Покровському напрямку, хоча вони хотіли зайти і хоча б одною ногою стати у Дніпропетровську область до травня, але цього їм не вдалося. Як тільки вони сформували 66 тисяч солдатів, ми зробили те, що зробили — вийшли з Курської області», — наголосив Володимир Зеленський.

Терміни завершення війни

Розпочата Росією війна в Україні може завершитися у будь-який момент. Наразі ніхто достеменно не знає, як довго ще вона триватиме.

«Ми всі живі люди, розмови про мир розслабляють, були різні моменти у цій війні. Ніхто не знає, скільки вона триватиме ще, але війна може завершитися у будь-який момент», — висловився глава держави.

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Український президент заявив, що наразі ніхто не знає, як довго ще триватиме ця війна. Але про, до прикладу, 10 років — не йдеться.

«Ніхто не знає, як довго вона триватиме. Але не 10 років. Україна не витримає… Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів», — сказав Зеленський.

Стосунки з Трампом

Український лідер акцентував, що його стосунки з Трампом покращилися. Втім називати причину цього він відмовився.

«Я не скажу, що я йому сказав, і чому наші стосунки стали після цього кращими», — констатував Зеленський.

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Також український президент прокоментував, чи обговорював з Трампом військовий пакет допомоги.

«Дивіться, Трамп не проти введення санкцій, у Конгресі є політична воля. Американці близькі до ухвалення санкцій найближчими днями, будуть консультації. Європейці отримують розуміння щодо сили санкцій. Я говорив із Трампом про військову допомогу, передавав інформацію, що ми хочемо отримати і коли 2 пакети є на обговоренні. У нас з’явились домовленості з європейцями на виробництво зброї і передавання ліцензії з американцями, ми поки цього не маємо», — наголосив глава держави.

Чим обернеться для РФ відмова від припинення вогню

Зеленський заявив: якщо «фюрер» Путін не погодиться на припинення вогню, то будуть запроваджені енергетичні та банківські санкції. Через 10-18 місяців кожен росіянин відчує їхню дію.

«Путін не готовий оголошувати мобілізацію. Північна Корея заявляє, що готова відправляти більше солдатів на війну. Санкції у сфері енергетичних ресурсів призведуть до проблем Росії. Для Путіна це буде удар 2026-го. Він буде це відчувати», — наголосив український лідер.

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Візит до Туреччини та безпека президента

Президент України Володимир Зеленський має відвідати Туреччину 15 травня. Він розповів, чи не боїться за своє життя та чи гарантують йому безпеку.

Про це сказав президент України в інтерв’ю для телемарафону та закордонних друкованих ЗМІ, яке ексклюзивно має ТСН.ua.

«Ну взагалі-то я сподіваюсь, що моєю безпекою хтось переймається. Я особисто не маю боятися взагалі-то і не боюсь за своє життя», — висловився він.

Хто став містком до Трампа

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, зазначивши його рішучість і креативний підхід до пошуку миру.

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«Так, з Макроном у нас хороші стосунки, — сказав Зеленський. — Є 2-3 людини, з якими ми спілкуємося телефоном, а не секретною лінією — хоча, я думаю, ці секретні лінії якраз і прослуховуються. У Макрона креативний підхід, він готовий до кроків. Він готовий до результату і все заради цього робить».

Президент також підтвердив, що саме Макрон ініціював візит лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Польщі до Києва, який став важливим символом єдності.

«Це була його ідея — об’єднати ці країни, і між ними справді виникла хімія. Вони виступають містком між мною і Трампом», — підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що кількість міжнародних контактів нині значно зросла, і такого рівня координації не було раніше.

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Раніше шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Ослунд висловив думку про те, що президент Росії Володимир Путін воліє вести перемовини з «дурнями», якими може маніпулювати. Із Зеленським це не вдається, тому диктатор під різними приводами відмовляється від зустрічі віч-на-віч з президентом України.

«Путін зустрічався із Зеленським лише один раз — на Нормандських переговорах у Парижі в грудні 2019 року. Очевидно, Путін зрозумів, що Зеленський його перехитрив, тому з того часу відмовляється бачитися чи навіть розмовляти з ним телефоном. Путін надає перевагу дурням, таким як Трамп і Віткофф», — написав дипломат.

За його словами, боягузи Путін і Трамп є надто передбачуваними.

«Боягуз Путін не наважується зустрітись із Зеленським. Він також не хоче жодного припинення вогню. Боягуз Трамп постійно слухається Путіна. Він говорить про санкції проти Росії лише для того, щоб мати вигляд такий, ніби він є президентом США, а не просто слугою Путіна», — наголосив Андерс Ослунд.

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