Візит Джолі до Херсона та Миколаєва: з ким зустрілася та що сказала акторка

Анджеліна Джолі / © фото з соцмереж

Голівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон та Миколаїв. Там вона провела час з медиками, сім’ями та волонтерами.

Про це повідомили у благодійній організації Legacy of War Foundation.

Як зазначається, Джолі поспілкувалася з людьми, повсякденне життя яких проходить під постійною загрозою ударів дронами, обстрілів та мін, що робить великі райони небезпечними для повернення. Вона бачила, як у деяких частинах міста над дорогами загального користування було встановлено сітки для протидії БпЛА.

«Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного вражають. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само помітна і рішучість. Сім’ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя», — заявила Анджеліна Джолі.

Візит прокоментувала й місцева влада. За словами заступника голови Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, це дуже поважно.

«Ми дуже вдячні за це, за те, що такі люди приїжджають, бо іноді здається, що про нас забули, але ми бачимо, що ні. Після її візиту набагато збільшиться і допомога, і згадки про Херсон. Ми тепер знаємо, що ми не самі, — зауважив Толоконніков.

Раніше стало відомо про приїзд Джолі до Херсона. Інформація ширилася у ЗМІ, але не мала підтвердження. Про візит зірки писали блогер Ігор Лаченков, а також — «Миколаївський Ваньок».

Начальник МВА Яроала Шенько зробив особливий подарунок акторці — вона отримала пам’ятний жетон міста.

«Це унікальна монета. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас», — сказав Ярослав Шанько та передав подарунок зірці.