ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1416
Час на прочитання
1 хв

Візит Джолі до України: яка доля водія акторки, затриманого співробітниками ТЦК

Водія із кортежу голівудської акторки Анджеліни Джолі, затриманого ТЦК на Миколаївщині, ще не відпустили.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пищиков у ТЦК

Дмитро Пищиков у ТЦК

Затриманий чоловік із кортежу Анджеліни Джолі досі перебуває в ТЦК. Його «випустили з підвалу».

Про це повідомив його товариш в Instagram.

Попередньо, Дмитро Пищиков, якого затримали, мав необхідні документи та висновок ВЛК.

«Я тут ще. Хоч з підвалу випустили поки вирішується», — повідомив Пищиков.

Співрозмовник іронічно прокоментував ситуацію: «Братан, ти вже легенда».

Пищиков додав, що має надію швидше закривати збори після виходу з ТЦК.

Нагадаємо, 5 листопада поблизу на Миколаївщині ТЦК разом із поліцією зупинили авто з кортежу Анджеліни Джолі.

За даними джерел ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, чоловіка з супроводу акторки буцімто «запросили» до ТЦК для встановлення особи. Повідомлення про «силове затримання» охоронця спростували. Раніше з’явилися неофіційна інформація, що чоловік є офіцером запасу.

Пізніше уточнили, що чоловік є не охоронцем Джолі, а водієм кортежу. Його ім’я — Дмитро. Він є тренером із бойового самбо з Кропивницького.

Як розповів брат затриманого, він мав завдання продемонструвати благодійниці реалії, тож їхав як волонтер.

Дата публікації
Кількість переглядів
1416
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie