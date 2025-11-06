Візит Джолі до України: яка доля водія акторки, затриманого співробітниками ТЦК

Дмитро Пищиков у ТЦК

Реклама

Затриманий чоловік із кортежу Анджеліни Джолі досі перебуває в ТЦК. Його «випустили з підвалу».

Про це повідомив його товариш в Instagram.

Попередньо, Дмитро Пищиков, якого затримали, мав необхідні документи та висновок ВЛК.

Реклама

«Я тут ще. Хоч з підвалу випустили поки вирішується», — повідомив Пищиков.

Співрозмовник іронічно прокоментував ситуацію: «Братан, ти вже легенда».

Пищиков додав, що має надію швидше закривати збори після виходу з ТЦК.

Нагадаємо, 5 листопада поблизу на Миколаївщині ТЦК разом із поліцією зупинили авто з кортежу Анджеліни Джолі.

Реклама

За даними джерел ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, чоловіка з супроводу акторки буцімто «запросили» до ТЦК для встановлення особи. Повідомлення про «силове затримання» охоронця спростували. Раніше з’явилися неофіційна інформація, що чоловік є офіцером запасу.

Пізніше уточнили, що чоловік є не охоронцем Джолі, а водієм кортежу. Його ім’я — Дмитро. Він є тренером із бойового самбо з Кропивницького.

Як розповів брат затриманого, він мав завдання продемонструвати благодійниці реалії, тож їхав як волонтер.