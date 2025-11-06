- Дата публікації
Візит Джолі до України: яка доля водія акторки, затриманого співробітниками ТЦК
Водія із кортежу голівудської акторки Анджеліни Джолі, затриманого ТЦК на Миколаївщині, ще не відпустили.
Затриманий чоловік із кортежу Анджеліни Джолі досі перебуває в ТЦК. Його «випустили з підвалу».
Про це повідомив його товариш в Instagram.
Попередньо, Дмитро Пищиков, якого затримали, мав необхідні документи та висновок ВЛК.
«Я тут ще. Хоч з підвалу випустили поки вирішується», — повідомив Пищиков.
Співрозмовник іронічно прокоментував ситуацію: «Братан, ти вже легенда».
Пищиков додав, що має надію швидше закривати збори після виходу з ТЦК.
Нагадаємо, 5 листопада поблизу на Миколаївщині ТЦК разом із поліцією зупинили авто з кортежу Анджеліни Джолі.
За даними джерел ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, чоловіка з супроводу акторки буцімто «запросили» до ТЦК для встановлення особи. Повідомлення про «силове затримання» охоронця спростували. Раніше з’явилися неофіційна інформація, що чоловік є офіцером запасу.
Пізніше уточнили, що чоловік є не охоронцем Джолі, а водієм кортежу. Його ім’я — Дмитро. Він є тренером із бойового самбо з Кропивницького.
Як розповів брат затриманого, він мав завдання продемонструвати благодійниці реалії, тож їхав як волонтер.