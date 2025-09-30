Візит Навроцького до Києва: Сибіга назвав терміни та важливість для України

Сибіга підтвердив швидкий візит Навроцького до Києва

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про очікування щодо швидкого візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Києва.

В інтерв’ю Укрінформу міністр наголосив, що Київ сподівається прийняти польського лідера «у короткій перспективі».

За словами Сибіги, для подальшого зміцнення добросусідських відносин між країнами цей візит «дуже важливий». Він також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський відкритий до діалогу. На підтвердження цього Сибіга згадав нещодавню телефонну розмову між двома президентами, яка відбулася напередодні візиту Навроцького до Вашингтона.

Також Сибіга зауважив, що у питанні пошуково-ексгумаційних робіт вже «досягнуто суттєвого прогресу», і робота між українською та польською командами буде продовжена.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно, під час виступу на сесії Генасамблеї ООН, акцентував на тому, що Польща знову зіткнулася з проявами російського імперіалізму і вперше з часів Другої світової війни була змушена відкрити вогонь по ворожих цілях на своїй території.

Водночас Кароль Навроцький заявив про свою готовність зустрітися з очільником Росії Володимиром Путіним, якщо від цього залежатиме безпека Польщі.