Візит ТЦК на завод закінчився стріляниною у Черкаській області: у військкоматі назвали винних

Представники ТЦК

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У місті Звенигородка на Черкащині між представниками ТЦК та працівниками місцевого заводу виник конфлікт, під час якого учасники застосували газовий балон та здійснили постріли.

Як повідомляє Національна поліція області, інцидент стався 8 червня на одному з підприємств Звенигородського району.

За попередніми даними правоохоронців, між працівниками підприємства та представниками районного ТЦК виник конфлікт. Один із чоловіків застосував газовий балончик. Ймовірно, йдеться про працівника заводу. У поліції не уточнили, хто використав балончик. У відповідь один із учасників сутички дістав стартовий пістолет і здійснив постріл у повітря.

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У поліції додали, що одного чоловіка працівники військкомату забрали з місця події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії — опитують свідків та очевидців події. Слідство встановлює всі обставини.

Позиція ТЦК

У Черкаському обласному ТЦК прокоментували інцидент. Там заявили, що їхні представники виявили працівника, який порушив військовий облік.

«На законні вимоги військовослужбовців надати документи та прослідувати до районного ТЦК та СП для уточнення даних та оформлення адміністративних матеріалів громадянин відреагував агресивно і почав тікати», — запевняють в обласному ТЦК.

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Окрім того, інші працівники заводу, які перебували поруч, нібито також почали провокувати військовослужбовців на конфлікт, чим перешкоджали виконанню службових обов’язків.

На чоловіка склали адміністративні матеріали. Для встановлення причин та обставин імовірного правопорушення призначили службове розслідування.

Скандал в Одеському СІЗО з працівником ТЦК — що відомо

Днями у соцмережах з’явилося відео з камери ізолятора, де з представника ТЦК знущаються працівники Одеського СІЗО. За цим фактом Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження. Цікаво, що, за даними правоохоронців, чоловік, який зазнав катувань, перебуває в ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян.

Як вдалося з’ясувати редакції ТСН.ua, чоловік, який знімав знущання на телефон, перебував у СІЗО через те, що підозрюється у скоєнні злочину за статтею 187 Кримінального кодексу України («Розбій»). В Одеському обласному ТЦК відмовилися коментувати ситуацію, бо вони не мають повноважень це робити — є інші структури.

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