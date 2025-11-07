Візит в Україну "відкрив очі" на війну послу США при НАТО

Метью Вітакер в Україні / © Посол США при НАТО на Х

Посол США при НАТО Метью Вітакер після свого першого візиту до України заявив, що у нього «відкрилися очі», і наголосив, що чотири роки війни — це забагато.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Щойно завершив візит до України з моїми колегами-послами НАТО, який відкрив мені очі. Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни — це забагато», — йдеться у дописі.

Вітакер також наголосив на миротворчій ролі президента Дональда Трампа і важливості підтримки України союзниками по НАТО.

«Хоча головний миротворець президент Трамп очолює зусилля щодо припинення війни, постійна підтримка з боку наших однодумців-союзників по НАТО є критично важливою», — написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців.

Американський лідер також стверджує, що Володимир Путін нібито просив його допомогти завершити війну в Україні.