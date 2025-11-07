- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 209
- Час на прочитання
- 1 хв
Візит в Україну "відкрив очі" на війну послу США при НАТО
Вітакер наголосив на миротворчій ролі президента Дональда Трампа і важливості підтримки України союзниками по НАТО.
Посол США при НАТО Метью Вітакер після свого першого візиту до України заявив, що у нього «відкрилися очі», і наголосив, що чотири роки війни — це забагато.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Щойно завершив візит до України з моїми колегами-послами НАТО, який відкрив мені очі. Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни — це забагато», — йдеться у дописі.
Вітакер також наголосив на миротворчій ролі президента Дональда Трампа і важливості підтримки України союзниками по НАТО.
«Хоча головний миротворець президент Трамп очолює зусилля щодо припинення війни, постійна підтримка з боку наших однодумців-союзників по НАТО є критично важливою», — написав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців.
Американський лідер також стверджує, що Володимир Путін нібито просив його допомогти завершити війну в Україні.