ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Візит в Україну "відкрив очі" на війну послу США при НАТО

Вітакер наголосив на миротворчій ролі президента Дональда Трампа і важливості підтримки України союзниками по НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Метью Вітакер в Україні

Метью Вітакер в Україні / © Посол США при НАТО на Х

Посол США при НАТО Метью Вітакер після свого першого візиту до України заявив, що у нього «відкрилися очі», і наголосив, що чотири роки війни — це забагато.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Щойно завершив візит до України з моїми колегами-послами НАТО, який відкрив мені очі. Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни — це забагато», — йдеться у дописі.

Вітакер також наголосив на миротворчій ролі президента Дональда Трампа і важливості підтримки України союзниками по НАТО.

/ © Посол США при НАТО на Х

© Посол США при НАТО на Х

«Хоча головний миротворець президент Трамп очолює зусилля щодо припинення війни, постійна підтримка з боку наших однодумців-союзників по НАТО є критично важливою», — написав він.

/ © Посол США при НАТО на Х

© Посол США при НАТО на Х

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців.

Американський лідер також стверджує, що Володимир Путін нібито просив його допомогти завершити війну в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie