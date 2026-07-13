Візит Зеленського до Парижа: президент запускає антибалістичну коаліцію та презентує аналог Patriot

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 липня, у Парижі проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, візьме участь у засіданні нової антибалістичної коаліції, а згодом — у саміті коаліції охочих.

Про це пише «Укрінформ» із посиланням на повідомлення з Єлисейського палацу.

Згідно з попередньою програмою, Макрон зустріне Зеленського у МЗС Франції, де спочатку відбудуться двосторонні переговори.

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Перед самітом коаліції охочих пройде також перше засідання антибалістичної коаліції, присвячене засобам захисту України від балістичних загроз, промисловій співпраці та об’єднанню оборонного досвіду європейських країн і компаній.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна представить партнерам проєкт спільного європейського виробництва системи Freya — української антибалістичної системи, яка має стати дешевшим і масовішим аналогом Patriot для перехоплення балістичних цілей. До антибалістичної коаліції вже долучилися вісім країн.

Саміт коаліції охочих, на якому співголовуватимуть президент Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, заплановано о 17:00 за місцевим часом. Раніше Єлисейський палац повідомляв, що на ньому мають бути присутні щонайменше 25 глав держав та урядів.

«Ця зустріч має продовжити й посилити домовленості та зближення позицій, досягнуті, зокрема, під час саміту G7 в Евіані», — заявили у французького президента. Йдеться про підтвердження підтримки оборони України та посилення тиску на російські воєнні зусилля, зокрема через боротьбу з тіньовим флотом РФ.

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Лідери також планують обговорити оперативне планування гарантій безпеки, які мають забезпечити міцний і тривалий мир в Україні. Ця зустріч відбудеться напередодні військового параду 14 липня, на який президент Франції запросив усі країни, що роблять внесок у роботу коаліції.

Раніше ми писали про те, що союзники на саміті у Парижі готують нове рішення щодо ППО України на тлі зміни ситуації на фронті.

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