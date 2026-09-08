Зеленський зробив загадкову заяву після візиту Віткоффа та Кушнера і анонсував зустріч із Трампом

Візит Віткоффа та Кушнера до Києва / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що після візитів американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва й Москви сторони наблизилися до нового формату переговорів.

Про це глава держави сказав під час розмови із журналістами.

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«Дякуємо вам за запитання, дякуємо американській стороні, що вони вперше розблокували переговори між нами, між українцями і з русскими. І цей візит тому підтверджений», — зазначив він.

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Україна рухається до тристороннього формату — Зеленський

Зеленський заявив, що, на його думку, переговорний процес рухається до тристороннього формату.

Президент наголосив, що наразі не може розкрити всі деталі домовленостей із США. За його словами, спочатку сторони мають завершити підготовчу роботу, після чого планують публічно повідомити про результати.

«Ми рухаємося, на мій погляд, до тристороннього формату…Далі ми всі будемо готувати і наближати тристоронню зустріч України, Росії і Америки, якщо всі сторони погодяться. Також ми хочемо зробити це восени. Якщо вийде у вересні, то прекрасно.

Чим раніше, тим краще», — зазначив Зеленський.

Він додав, що наступна тристороння зустріч може відбутися в Еміратах, Швейцарії, Туреччині, є запрошення від різних країн.

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Зеленський очікує зустрічі з Трампом

Зеленський повідомив, що розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час зустрічі він планує порушити питання, які обговорювалися з американськими представниками.

«Я розраховую на зустріч в 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, і, дай Бог, буде результат», — сказав президент.

Візит Віткоффа та Кушнера до Києва — останні новини

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час поїздок до Москви та Києва привезли нові ідеї, частина яких стосується можливих кроків для зменшення ескалації. Водночас спецпредставники визнають, що наразі невідомо, чи вдасться узгодити інтереси Києва й Москви.

Представник президента США Стів Віткоф прокоментував свій візит до Москви та Києва. Він заявив, що переговори дали «суттєвий прогрес», зокрема в плануванні нових тристоронніх зустрічей.

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