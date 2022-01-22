Вкладав душу і гроші: у Маріуполі у чоловіка із "ангара" викрали 44 танки

Вкладав душу і гроші: у Маріуполі у чоловіка із "ангара" викрали 44 танки

Свої збитки постраждалий оцінює у 3000 доларів.

У жителя Маріуполя невідомі поцупили акаунт в ігрі World of Tanks з 44 танками. Свої збитки він оцінює у 3000$.

Про це повідомляє 0629.

За словами чоловіка, він не зміг зайти в свій акаунт 17 грудня 2021 року.

"Я написав у техпідтримку. Була дана відповідь, що аккаунт був вирваний з рук зловмисників і мені його повернули. 21 грудня ситуація повторилася. Я виявив знову, що не можу увійти в акаунт, написав у техпідтримку, мені відповіли що нібито я передав аккаунт третій особі", - розповідає маріуполець.

Він знову писав звернення на технічну підтримку World of Tanks, але відповіді не отримав, тож написав заяву до поліції.

За словами власника акаунта, відомості до ЄРДР правоохоронці внесли лише після зверення до прокуратури.

Сам чоловік вважає таке правопорушення серйозним. Обліковий запис існує у нього з 2012 року, і вклав він у його розвиток від 2 до 3 тисяч доларів. На сьогоднішній день у його ігровому "ангарі" було 44 танки.

У поліції розповіли, що подібних випадків у них ще не було, а злочинця шукатимуть співробітники кіберполіції.

Проте подібний прецедент мав місце у Запорізькій області. Людина, яка забрала чужий аккаунт у World of Tanks, була оштрафована на 10 тис. грн.

Нагадаємо, що у Львівській області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який протягом трьох місяців крав із супермаркетів продукти харчування. Під час останньої крадіжки він побився з охоронцем супермаркету через булку за 6,5 грн.

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