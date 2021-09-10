Вколола невідому речовину собі й дитині і залишила записку: у Дніпрі жінка вбила однорічного малюка

Вколола невідому речовину собі й дитині і залишила записку: у Дніпрі жінка вбила однорічного малюка

Дитину доправили до лікарні у критичному стані, вона померла.

У Дніпрі жінка намагалася вкоротити собі віку, отруївши себе і дитину. Вона вколола собі і своєму малюкові невідому речовину, від чого останній помер.

Про це повідомляє "Наше місто".

У Дніпрі у обласну дитячу лікарню доправили однорічну дитину з діагнозом "отруєння невідомою речовиною". Виявилося, що її отруїла власна матір, яка вирішила скоїти суїцид, прихопивши на той світ із собою дитину. Вона ввела собі і малюкові невідомий препарат.

"Дитина була в дуже важкому стані. Вночі померла", - розповів генеральний директор лікарні Олексій Власов.

Всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

За попередньою інформацією, маму і дитину у непритомному стані знайшла бабуся. Вона прийшла провідати дочку, бо занепокоїлася що та перестала виходити на зв'язок. У кімнаті знайшли шприци з невідомою речовиною і передсмертну записку.

39-річна матір дитини зараз перебуває у реанімації.

Нагадаємо, що на Вінниччині п’ятеро дітей отруїлися грибами. Дві дівчинки 4 та 12 років померли у лікарні. За життя їхнього 13-річного брата нині борються медики.

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