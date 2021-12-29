28 грудня 2020 року в Німеччині працівникам будинку для літніх людей вводять дозу вакцини, яка в 5 разів перевищує норму / Pexels

Вколов снодійне замість вакцини і пограбував: у Сумській області "фельдшер" приспав двох пенсіонерів

Вколов снодійне замість вакцини і пограбував: у Сумській області "фельдшер" приспав двох пенсіонерів

Коли пенсіонери заснули, чоловік їх пограбував, побив і намагався спалити живцем.

У Сумській області суд виніс вирок чоловікові, який скоїв розбійний напад на родину пенсіонерів. Його засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області.

Подія сталася 4 травня 2021 року в селі Озаричі Конотопського району. В будинок пенсіонерів прийшов чоловік, який назвався фельдшером та запропонував їм вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони перебувають в зоні ризику. Пенсіонери погодилися на щеплення. "Фельдшер" замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Далі він дочекався поки подружжя засне і заходився нишпорити у будинку, аби знайти щось цінне.

Коли 79-річна жінка отямилась, нападник почав завдавати їй удари та вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він прихопив із собою мобільний телефон та банківську картку, а тікаючи, підпалив веранду, аби приховати свій злочин.

Пенсіонерам вдалося загасити пожежу. Правоохоронці затримали "фельдшера".

"Встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. При ньому було знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що двох іноземців, які працювали таксистами у Києві, і яких підозрюють у жорстокому вбивстві та пограбуванні 50-річного головного лікаря із Рівненської області, взяли під варту.

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