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Українські військові знищили сімох росіян та радіолокаційну станцію на Херсонщині

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Українські військові знищили сімох росіян та радіолокаційну станцію на Херсонщині

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові продовжують знищувати ворога.

Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 росіян. Також радіолокаційній станції «Зоопарк-1» наші бійці вкоротили віку на Херсонщині.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються ізолювати Херсон, залишивши місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, щоб перешкодити місцевим передавати інформацію Збройним Силам України. Тому місцевих жителів просять за можливості виїхати на підконтрольну Україні територію.

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Перегляди
175
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