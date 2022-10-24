Українські військові знищили сімох росіян та радіолокаційну станцію на Херсонщині

Українські військові продовжують знищувати ворога.
Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 росіян. Також радіолокаційній станції «Зоопарк-1» наші бійці вкоротили віку на Херсонщині.
Нагадаємо, російські окупанти намагаються ізолювати Херсон, залишивши місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, щоб перешкодити місцевим передавати інформацію Збройним Силам України. Тому місцевих жителів просять за можливості виїхати на підконтрольну Україні територію.
Читайте також:
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як краще знищувати ракети, які Росії передав Іран
- Жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися рублів – Федоров
- США попереджають, що Іран готується поставити РФ нові ударні дрони-камікадзе