Вкрала курку і не повернула: на Одещині чоловік жорстоко побив сусідку трубою

П’яна бійка через курку сталася у селі Заплази Подільського району на Одещині. Чоловік вирішив нагадати своїй знайомій, що вона неправа. Він взяв металеву трубу, яку зберігав в кімнаті для самозахисту, та наніс сусідці 10 ударів по різних частинах тіла.

Про це повідомляє видання УСИ з посилання на вирок суду.

Жінка отримала тілесні ушкодження та тяжкі переломи та потрапила до лікарні.

Після інциденту чоловік намагався примиритись з потерпілою, однак вона не йшла на переговори з ним. Він переказав потерпілій в рахунок відшкодування збитків у 3 тисячі грн.

У скоєному чоловік зізнався та розкаявся. Перед судом зазначив, що жалкує через спричиненні дії та пообіцяв відшкодувати збитки на лікування потерпілої.

Дії зловмисника кваліфікували за ч.1 ст. 122 Кримінального Кодексу України, як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров`я.

Нагадаємо, у м. Сокаль Львівської області побились дві сусідки. Одна із жінок пригрозила іншій звернутись до Служби у справах дітей, через це сусідка її відлупцювала.

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