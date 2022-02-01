Вкрала куртку, кросівки та мопед: в Одеській області 17-річна дівчина отримала термін

Вкрала куртку, кросівки та мопед: в Одеській області 17-річна дівчина отримала термін

Затримана вже мала проблеми із законом.

В Одеській області 17-річна дівчина отримала п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Зловмисниця вчинила кілька крадіжок.

Про це повідомили у поліції регіону.

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Спочатку дівчина вкрала тонометр з легкового автомобіля. Вона повернула майно потерпілій після втручання поліції, але не зупинилася. Згодом правопорушниця вкрала чоловічу сумку з іномарки, жіночі кросівки та куртку з приватного будинку і незаконно заволоділа мопедом знайомого.

Правоохоронці викрили дівчину, усі речові докази вилучили та повернули власникам, а їй оголосили підозру за ч.2 та ч.3 ст. 185 та ч.3 ст. 289 Кримінального кодексу України та скерували до суду обвинувальний акт.

Суд визнав дівчину винною і призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік.

Впродовж року неповнолітня буде під пильним наглядом органу пробації, у випадку повторного скоєння правопорушення у цей період їй загрожуватиме реальний строк.

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Нагадаємо, в Одеській області колишні учні пограбували вчительку. Вони погрожували жінці ножем і винесли гроші та золотий ланцюжок.

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