Наїхала на огорожу в морі: в Одесі 25-річна жінка поцупила яхту, щоб потрапити до Миколаєва

Наїхала на огорожу в морі: в Одесі 25-річна жінка поцупила яхту, щоб потрапити до Миколаєва

Дівчина ще і перебувала у розшуку.

В Одесі 25-річна дівчина, будучи в стані наркотичного сп'яніння, вкрала чужу яхту та врізалась у морі в бетонну огорожу. Поліції дівчина пояснила, що хотіла потрапити до Миколаєва.

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Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.

До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що біля морського вокзалу вкрали його яхту. Під час обстеження території поліція разом береговою охороною виявила мале судно, яке врізалось у бетонну огорожу в морі. На яхті була жінка, яка повідомила копам, що хотіла таким чином доїхати до Миколаєва. За даними поліції, підозрювана була в стані наркотичного сп'яніння.

facebook.com/Патрульна поліція Одеської області

"Під час перевірки порушниці через бази даних МВС стало відомо, що вона перебуває у розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння", - повідомили в поліції.

На підозрювану копи склали протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим.

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