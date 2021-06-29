Вкрали 1,5 млн "ковідних" грошей: на Закарпатті привласнили кошти на будівництві відділення під COVID-19

Вкрали 1,5 млн "ковідних" грошей: на Закарпатті привласнили кошти на будівництві відділення під COVID-19

З 10 мільйонів фірма-підрядник привласнила собі 1,5.

У Закарпатській області вкрали 1,5 млн грн з 10 виділених для будівництва відділення для прийому хворих на COVID-19. Схему розкрадання державних коштів виявила Служба безпеки України.

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"Встановлено, що у 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19", - повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ

Організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері".

СБУ

У зв'язку з цим директору фірми-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зараз правоохоронці намагаються встановити інших осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура оголосили про підозру колишньому керівнику управління капітального будівництва Львівської ОДА та ще трьом посадовцям у привласненні 3,2 млн грн бюджетних грошей.

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