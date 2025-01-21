Вкрали 5 мільйонів у клієнтів: на Львівщині викрили злочинну групу банкірів

Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Правоохоронці Львівщини викрили організовану злочинну групу з числа працівників банку, які привласнювали кошти клієнтів упродовж 2023-2024 років. Злочинці отримували доступ до рахунків громадян і обготівковували їхні кошти через термінали банку.

Про це повідомила Національна поліція України.

"Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток. У подальшому фігуранти, розподіливши між собою злочинні ролі, привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку", - йдеться в повідомленні.

Таким чином учасники організованого злочинного угруповання отримали доступ до близько 50 рахунків громадян. Сума завданих збитків перевищує 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та реєстрації фігурантів справи. Вилучено банківські карти, мобільні телефони та чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією клієнтів банку, по рахунках яких здійснювались несанкціоновані операції.

Організатору, виконавцю та пособнику схеми оголошено підозри. Їм загрожує до 6 років ув’язнення. Суд обрав запобіжні заходи, а досудове розслідування триває.

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