"Вкрали" аеропорт: в Одесі розкрили грандіозну аферу, до якої причетний ексмер

В Одесі розкрили схему незаконної приватизації аеропорту, яка завдала збитків у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Злочинна група заволоділа майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 10 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Про це передає Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Деталі "схеми"

За даними слідства, у 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та 2 бізнесмена, розробили та реалізували злочинну схему для привласнення аеропорту.

Отримання згоди депутатів міської ради забезпечив тодішній міський голова. Загальна вартість комплексу – близько 118 млн грн.

Фото: НАБУ / Facebook

Майно аеропорту не підлягало приватизації

Отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що гарантують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Збитки

Місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку.

Аби аеропорт не можна було повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який 10 років не погашали.

За договором, "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн. Місцевому бюджету завдано збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

Кого притягнуть до відповідальності

Наразі про підозру повідомили:

двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми;

колишньому міському голові Одеси:

колишньому в.о. заступника міського голови Одеси;

директору ТОВ.

За інформацією видання "Слово і діло", йдеться про ексмера Одеси Олексія Костусєва, його ексзаступника, директору ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексія Кочанова та двох одеських бізнесменів – Бориса Кауфмана та Алекса Боруховича (раніше Олександр Грановський). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пропонує законодавчо прирівняти корупцію до держзради. ЗМІ дізнались подробиці цієї ініціативи президента.

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