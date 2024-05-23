"Вкрали, багато вкрали": волонтер про скандал з оборонними лініями на Харківщині (відео)

На першу лінію оборони у вересні минулого року вийшли ті підрозділи, на які була перша хвиля удару 10 травня.

Скандал з оборонними лініями на Харківщині набирає обертів. Третю лінію місцеві мешканці бачили, другу - бачили частинами, першу лінію не бачили. Але вона є по суті межею на лінії фронту.

Про це ТСН розповів волонтер та бізнесмен Юрій Сапронов.

"Я знаю, що зараз багато ламається копій. Я не можу сказати, що я досконально розібрався, але дещо я дізнався. Перше: я бачив у чистому вигляді третю лінію оборони, шматочками бачив другу, першу не бачив взагалі, бо за суті – це межа. Що я можу сказати: я точно знаю, що ті підрозділи (не буду їх називати, бо й так тапки в мене літають постійно)”, - розповів Юрій Сапронов.

За його словами, на першу лінію оборони у вересні минулого року вийшли ті підрозділи, на які була перша хвиля удару 10 травня.

“Знайти абсолютно спокійно людину, яка підписувала акти виконаних робіт... Якщо це військова таємниця, ДБР чи СБУ це можуть подивитись? Які стояли на першій лінії? Друга лінія також. Я знаю, що фінансувалася за прямим договором Міністерства оборони... А третя лінія – це повністю обласна військова адміністрація… Гроші були виділені, гроші були освоєні. Які – не знаю, але, мабуть, великі. Хтось підписав акти виконаних робіт, акти прийому-передачі. Ну, що за цирк. Це важко знайти, чи важко розібратися? Я думаю: вкрали, багато вкрали. Так і знайдіть, кому належить, хто вкрав”, - підкреслив волонтер.

Нагадаємо, що наразі Росії не вистачає військ для захоплення Харкова, але можливе просування окупантів у напрямку міста на відстань, з якої вони зможуть вести по ньому артилерійський вогонь.

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