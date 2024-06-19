Вкрали майже півмільйона гривень: шахраї вигадали новий спосіб ошуканства українців

56-річна жінка зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулася до правоохоронців.

Шахраї вигадали нову схему для обману українців. Вони вимагають гроші за допомогою дейтингових-платформ. Однією з жертв не чистих на руку людей стала мешканка Івано-Франківська. Аферистам вона переказала майже півмільйона гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як зазначається, жінка познайомилася на одному з сайтів з іноземцем. Представився він лікарем з Сірії. У них зав’язалися романтичні стосунки на відстані та через деякий час чоловік запропонував жінці одружитися в Україні.

“Для того, щоб іноземець отримав дозвіл на виїзд із Сирії, їй необхідно надіслати електронного листа нібито до ООН. Надалі, у листуванні представник нібито ООН надіслав заявниці реквізити для оплати послуг. Йдеться про переліт, страхування та дозвіл на виїзд віртуального знайомого жінки. Потерпіла погодилась та перерахувала кошти на невідомі рахунки, кількома транзакціями”, – зазначили у Нацполіції.

Вже згодом 56-річна жінка зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулася до правоохоронців. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України ("Шахрайство").

Водночас це вже не перша подібна ситуація в нашій державі. Минулого року така сама ситуація трапилася з мешканкою Чернігівщини. Тоді жінка теж познайомилася з чоловіком нібито із Сирії.

Він попросив у неї фінансової допомоги, щоб виїхати з країни, в результаті чого жінка кількома транзакціями переказала на "оформлення документів" та "авіаквитки" понад 2 млн грн.

"Поліцейські закликають громадян не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру та під різноманітними приводами просять надіслати гроші. Тож, поліція застерігає, щоб зменшити шанси стати жертвою онлайн-шахраїв: не варто публікувати особисту інформацію в соцмережах; позичати чи переказувати малознайомим людям гроші, відкривати для них банківські рахунки або надсилати фото чи відео; слід якомога ретельніше перевіряти інформацію, а не довіряти кожному слову віртуального знайомого. Це допоможе захистити Ваш гаманець від шахраїв", - наголосили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що експерти з захисту прав споживачів попередили, що з початком туристичного сезону у соціальних мережах набирає обертів новий вид кібершахрайства.

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