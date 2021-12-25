Вкрали телефони, зняли всі кошти та набрали кредитів: клієнти "ПриватБанку" стали жертвами шахраїв

У "ПриватБанку" наголосили, що завжди гарантують збереження коштів, але і клієнти повинні дбати про безпеку своїх грошей.

Клієнти "ПриватБанку" стали жертвами шахрайства після того, як у них вкрали мобільні телефони з додатком "Приват24".

Так, одна з клієнток банку з міста Херсон розповіла, що в неї вкрали телефон у маршрутці. У поліції на це заявили, що не шукатимуть крадія, проте зареєстрували заяву.

"Поки я була в поліції шахраї через "Приват24" буквально за допомогою одного дзвінка зняли всі мої кошти. Коли я користувалася "Приват24" з мене вимагали пароль, пін-код. Я думала що паролі, коди, цифровий підпис відомі тільки мені. Служба безпеки "Привату" так і не змогла пояснити мені як це сталося. Зате пояснили, що повернути кошти на кредитку, які вони віддали в руки шахраям доведеться мені. Я вже не кажу про свої кошти, які я довірила цьому "банку". Як ви думаєте - це справедливо?", - написала жінка.

Після викрадення картки й телефону з додатком ще одного клієнта шахраям вдалося увійти в "Приват24" й заволодіти його коштами з "Карти для виплат" - загалом майже 30 тисяч гривень.

"Потім змінили кредитний ліміт на моїй картці "Універсальна" з 4000 гривень до 50 000 і все зняли, і плюс до цього оформили на мене по картці "Універсальна" оплату частинами на суму 26 480 гривень. Я написав заяву у Голосіївське відділення Національної поліції в місті Києві за фактом крадіжки телефону і кредитної картки, повідомивши при цьому на гарячу лінію "ПриватБанку, ніяких повідомлень не отримував, крім тих що я повинен виплачувати кредит "ПриватБанку", - зазначив він.

Своєю чергою у "ПриватБанку" наголосили, що завжди гарантують збереження коштів, але і клієнти повинні дбати про безпеку своїх грошей.

"Ми неодноразово наголошували про те, що, у разі втрати смартфону та карток - необхідно відразу звертатися в нашу цілодобову підтримку для їх блокування... Пошук і затримання зловмисників, разом із проведенням розслідувань за випадками шахрайства - є обов'язком правоохоронних органів та згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Правоохоронці можуть отримати за оформленим, відповідно до чинного законодавства, запитом всю необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше "ПриватБанк" знову потрапив у скандал. Клієнтка банку під ніком Alena2021 втратила значну суму через підроблений сайт фінустанови. Гроші повертати жінці не будуть.

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