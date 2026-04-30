Вкрали мільйони, призначені на дрони

За даними правоохоронців, ділки привласнили мільйони, призначені на дрони для військових

В Україні викрили ділків, які привласнили понад 5,5 млн грн, призначених на дрони та засоби РЕБ. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

«Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону в межах програми „Нечесні закупівлі“ скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи осіб, які в умовах воєнного стану незаконно заволоділи бюджетними коштами, передбаченими на забезпечення військових підрозділів FPV-дронами та засобами радіоелектронної боротьби», — повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, організатором є приватний підприємець, який контролював дев’ять підприємств.

Правоохоронці проводять слідчі дії

«До схеми він залучив директора комунального підприємства, який уклав два договори на постачання вигаданого обладнання, і директора двох підприємств, які оформили фіктивні договори та переказали кошти на підконтрольні організаторові структури. Злочинний механізм реалізовувався в межах програми шефської допомоги військовим частинам і правоохоронним органам на 2024 рік за кошти міської територіальної громади», — розповіли правоохоронці.

За їхніми даними, учасники групи виготовляли підроблені листи нібито від військових частин із проханням про закупівлю техніки. На підставі цих документів міська військова адміністрація виділяла кошти комунальному підприємству для проведення закупівель.

